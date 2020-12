Thuler Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:01

Rio - Eliminado da Libertadores de 2020, o Flamengo recebeu notícias negativas da Conmebol nesta terça-feira. Os zagueiros rubro-negros, Thuler e Natan, expulsos na partida contra o Racing em Avellaneda, foram punidos com dois jogos de suspensão pela entidade. Como já cumpriram um jogo na suspensão automática, relativa a partida do Rio de Janeiro, os atletas vão estar de fora da estreia da equipe na próxima Libertadores, que o Rubro-Negro atuar, caso ambos ainda estejam no Flamengo.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



Além disso, o Rubro-Negro recebeu multas da entidade sul-americana. O clube carioca terá que pagar mil e cinquenta dólares por cada ato de indisciplina (cerca de R$ 5.300). Além disso, o técnico Rogério Ceni foi advertido e o clube recebeu outra multa de 10.500 dólares (cerca de R$ 53.300), por retardar o reinício da partida no segundo tempo. Com isso, o confronto na Argentina custou US$ 12.600 (cerca de R$ 65 mil).

Além disso, o Rubro-Negro recebeu multas da entidade sul-americana. O clube carioca terá que pagar mil e cinquenta dólares por cada ato de indisciplina (cerca de R$ 5.300). Além disso, o técnico Rogério Ceni foi advertido e o clube recebeu outra multa de 10.500 dólares (cerca de R$ 53.300), por retardar o reinício da partida no segundo tempo. Com isso, o confronto na Argentina custou US$ 12.600 (cerca de R$ 65 mil).

Publicidade

O Flamengo deu adeus a edição de 2020 da Libertadores, após empatar duas vezes com o Racing por 1 a 1 e ser derrotado nas penalidades para o clube argentino no Maracanã.