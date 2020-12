Em seu primeiro treino no Flamengo, técnico Rogério Ceni conversa com o atacante Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 08/12/2020 13:46 | Atualizado 08/12/2020 13:46

Rio - O Flamengo treinou na manhã desta terça-feira e deu continuidade à preparação para pegar o Santos no domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. A boa notícia foi que, pela primeira vez, segundo apurou a reportagem, Gabigol treinou com os demais jogadores do elenco após o departamento médico constatar um desequilíbrio muscular no camisa 9.

Gabigol desfalcou o Flamengo nos dois últimos jogos, contra Racing e Botafogo, e tem grandes chances de retornar à equipe no final de semana, diante do Peixe, seu ex-clube.

Publicidade

O lado negativo do treino foi as ausências de Diego e Bruno Henrique. Como o Jornal O Dia informou na última segunda-feira, o camisa 10, com dores musculares na panturrilha, fará um trabalho especial ao longo desta semana para aprimorar a parte física, já que não está 100% desde que sofreu uma lesão muscular grave na coxa.

Já Bruno Henrique, que sentiu dores no tendão do joelho direito, não teve contusão constatada pelo departamento médico, mas fará os mesmos trabalhos específicos que Diego será submetido antes da partida contra o Santos.

Publicidade

O Flamengo treinará nesta quarta-feira, e a tendência é que Diego e Bruno Henrique continuem sem treinar no campo.