Pedro Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 09/12/2020 10:49 | Atualizado 09/12/2020 10:56

Rio - O Flamengo enviou um e-mail para a Fiorentina comunicando que vai exercer o direito de compra do atacante Pedro. O Jogador, de 23 anos, custará ao clube carioca 14 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões), que vão ser pagos em seis parcelas, sendo duas por ano.

A primeira parcela será depositada pelo Flamengo em janeiro de 2021. Pedro chegou ao clube carioca emprestado pela Fiorentina no começo do ano. O jogador é o artilheiro do Flamengo na temporada com 20 gols.

Revelado pelo Fluminense, Pedro foi contratado pela Fiorentina no ano passado. Sem chances no futebol italiano, o jogador foi emprestado ao Flamengo no começo do ano. O atacante vive grande momento no Flamengo, tendo feito a sua estreia pela seleção brasileira contra a Venezuela, no dia 13 de novembro.