Pedro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 14:47 | Atualizado 09/12/2020 14:47

Rio - Após o Flamengo informar a Fiorentina que irá exercer o direito de compra do atacante Pedro , o clube italiano usou das redes sociais para oficializar o acordo. O Rubro-Negro irá desembolsar 14 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões) pelo jogador.

I COMUNICATO



ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme#Fiorentina pic.twitter.com/guQGd5KPqe — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 9, 2020 Na postagem, a Viola diz "ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador Pedro Guilherme"

Pedro chegou ao clube carioca no começo do ano por empréstimo e vive grande fase. O camisa 21 é o artilheiro da equipe na temporada com 20 gols e vem tendo chances na seleção brasileira.