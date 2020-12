João Gomes desarmando o adversário na partida contra o Santos Divulgação Santos

Por Venê Casagrande

Publicado 14/12/2020 12:15 | Atualizado 14/12/2020 12:26

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Santos no último domingo, por 4 a 1, foi a segunda de João Gomes como titular do elenco principal (a primeira foi contra o São Paulo, pelo Brasileirão). Cria do Ninho e tratado como jogador promissor, o garoto de 19 anos deu conta do recado, não comprometeu e ainda recebeu elogios do técnico Rogério Ceni após a partida.

"Vejo João mais como segundo volante do que como primeiro, para ser honesto com você. Nesse elenco do Flamengo único que enxergo como primeiro volante mesmo, na minha opinião, é o Arão. O menino (João) fez grande partida. Para quem com tão poucos minutos tem no profissional. A única coisa é que ele quer mais jogo. Ele é segundo volante de origem, não primeiro. Mas o Gerson, que era um 10, também quer. Então aí é ajustar, de dar mais estabilidade, cobertura, para os dois zagueiros, para os laterais quando sobem. Mas ele tem talento, tem evoluído, trata muito bem a bola. É um bom jogador, acho que dos meninos da base acho que é um dos que tem futuro no Flamengo."

Embora tenha jogado mais "preso" no setor defensivo, a pedido do próprio Rogério Ceni, João Gomes mostrou qualidade nos passes e, principalmente, disposição na marcação. Os números do camisa 35, inclusive, foram bons.

90 minutos jogados

47/52 passes certos (90%)

2/2 bolas longas

1/1 drible certo

6/12 duelos ganhos (50%)

5 faltas cometidas

3 faltas sofridas

2 desarmes

1 interceptação

1 drible sofrido

1 amarelo

*Fonte Sofascore

O mapa de calor de João Gomes na partida contra o Santos ilustra bem a função do volante na partida: proteger a dupla de zaga Rodrigo Caio e Natan. Veja a imagem abaixo, retirada do aplicativo Sofascore.

Mapa de calor de João Gomes contra o Santos Reprodução Sofascore

Como Arão sofreu lesão de grau 1 na coxa direita e vai demora de dez a 15 dias para se recuperar, João Gomes deve ser mantido no time titular contra o Bahia no próximo domingo. O elenco recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta na tarde de terça para iniciar a preparação.

