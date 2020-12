Paulo Pelaipe chegou a renovar com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 14:12

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou que tenha xingado Paulo Roberto Alves Junior, árbitro da partida entre Flamengo e Santos, no último domingo, no Maracanã. O dirigente afirmou ter sido confundido pelo juiz.

SAIBA MAIS SOBRE O MUNDO DOS ESPORTES Infelizmente me confundiram no estádio. Não assisto os jogos com os companheiros de diretoria que foram relatados na súmula . E claro, não vou “ dedurar “ o diretor que tem um berro invejável . Rsrsrsrs . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) December 14, 2020

Paulo Roberto Alves Junior relatou na súmula que foi alvo de xingamentos por parte de dirigentes do Flamengo que assistiam ao jogo da arquibancada. Entre os citados, estão Braz, Rodolfo Landim e Cacau Cotta.

“Aos 35′ minutos do 1º tempo, a equipe de arbitragem ouviu insultos vindos da arquibancada, na área onde se encontravam os seguintes dirigentes da equipe do C.R. Flamengo: Sr. Rodolfo Landim, Sr. Marcos Braz e Sr. Cacau Cotta, havia outros dirigentes, os quais não foi possível identificar. Foram proferidas as seguintes palavras: ‘Tá de sacanagem’, ‘Foi falta, seu arrombado’, ‘Apita essa p… direito, filho da p..’.”, escreveu o árbitro.