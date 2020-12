Fla de Gabigol vai defender título Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 14/12/2020 18:26

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo irá votar, nesta terça-feira, o orçamento do clube para a próxima temporada. Segundo apurou a reportagem, o documento, que teve parecer favorável do Conselho Fiscal, prevê retorno do público aos estádios em abril, ou seja, no fim do primeiro trimestre. Esse ponto interfere diretamente na arrecadação através do plano de sócio-torcedor e de bilheteria, uma das principais fontes de renda do Rubro-Negro.

Outro ponto que chamou atenção foi a previsão de desempenho do time na temporada. Como aconteceu no orçamento de 2020, o planejamento estima que o time consiga chegar às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ficar, ao menos, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

O orçamento também conta com premiação do Brasileirão em dose dupla, pois o torneio de 2020 terminará apenas em fevereiro de 2021. O ponto negativo fica para a estimativa de aumento do endividamento em 2020 e prejuízo contábil, da ordem de R$ 40 milhões.

Em relação à fonte de receita, não há estimativa para ganho com direito de transmissão do Campeonato Carioca 2021, pois há um impasse com a TV Globo. O orçamento estima uma receita bruta de R$ 953 milhões em 2021, sendo R$ 168 milhões em vendas de jogadores. Em 2020, a estimativa era de R$ 80 milhões.

A reunião que irá votar o orçamento no Conselho Deliberativo está prevista para começar às 19h, na Gávea. Porém, os membros do CoAd poderão votar de forma remota, pois o encontro é híbrido (virtual e presencial).