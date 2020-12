Thiago Maia Reprodução Twitter

Por Venê Casagrande

Publicado 15/12/2020 09:16

Rio - A expectativa é que Thiago Maia vá nesta terça ao Ninho e inicie o período de tratamento no CT do Flamengo. O volante passou por cirurgia de reconstrução de ligamentos do joelho esquerdo no último dia 3. A previsão conservadora é de que ele fique oito meses em recuperação.

O jogador se submeteu a uma operação na região no último dia 3. Deste então, ele permaneceu em casa, sendo acompanhado pelo departamento médico. Após 12 dias de repouso, ele irá iniciar o tratamento de fisioterapia.

Thiago Maia se machucou na partida contra o Atlético-GO, sábado, no dia 14 de novembro. O jogador, de 23 anos, pertence ao Lille e foi emprestado ao Flamengo no começo do ano. Ao todo, ele atuou em 29 partidas pela equipe carioca.



O jogador tem contrato com o Flamengo até o meio de 2021, a equipe carioca tem interesse na sua permanência. O valor da opção de compra ao término do empréstimo é de sete milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) por 50% do atleta.