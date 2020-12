João Gomes desarmando o adversário na partida contra o Santos Divulgação Santos

Rio - Titular na vitória sobre o Santos, o volante João Gomes, de 19 anos, deverá ter mais chances no Flamengo. O jogador falou sobre a responsabilidade de substituir Willian Arão, que só deverá retornar aos gramados no próximo ano.

"O Arão é, sem sombra de dúvidas, um dos pilares do nosso time. Ele é responsável pela sustentação que a defesa precisa, o apoio ao ataque e está sempre no lugar certo para fazer a cobertura. Ele me dá muitos conselhos e é o que sigo para tentar substituí-lo da melhor maneira", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



A atuação na goleada sobre o Peixe fez com que o jovem escutasse elogios de Ceni. Ele comemorou as palavras do professor e se colocou à disposição de ajudar o Flamengo.

"Assim que chegou, o Rogério me disse que prefere que eu jogue de segundo volante, participando do jogo, mas eu estou pronto para jogar de primeiro volante também, dando sustentação para defesa. Na base eu também joguei nessa posição, apesar de ter atuado mais como segundo volante. Talvez por isso eu queira sair mais para o jogo, mas aí ele me dá um puxão de orelha, manda voltar, e eu seguro para dar sustentação à zaga. Estou aqui para aprender, evoluir e ajudar o time sempre", disse.