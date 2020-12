Arrascaeta Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:12

Rio - O meia Arrascaeta concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, de maneira virtual, e foi questionado sobre o futuro de Diego Alves. Sem acordo com o Flamengo, o goleiro pode se despedir no próximo dia 31. O uruguaio, como Bruno Henrique e Gabigol já haviam feito, ratificou o desejo do elenco e fez coro pelo camisa 1 no Ninho do Urubu



"É uma referência para todos. Muito importante. Nós jogadores gostaríamos que ele ficasse com a gente. A diretoria tem que tomar a decisão, mas nós sabemos a importância dele, principalmente no vestiário."



Arrascaeta também falou sobre a diferença no seu estilo de jogo nos tempos com Domènec Torrent e agora com Rogério Ceni.



"Com os dois treinadores, eu estou tendo liberdade de jogar, com Dome jogando mais centralizado, com Rogério estamos tentando fazer a pressao que fizemos com o Jorge, a pressão em cima."