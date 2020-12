Futebol - Copa do Brasil 2020 - Partida valida pelas quartas de final - Flamengo x Sao Paulo - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - O técnico Rogério Ceni ainda nõa completou 45 dias de trabalho no Flamengo, mas já viveu fortes emoções (negativas) durante esse período. Entretanto, o comandante parece ter conquistado o apoio do elenco rubro-negro, pelo menos foi o que disse Arrascaeta, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Um cara (Rogério Ceni) que tem nos ajudado muito, que tem muito o vestiário. Está fazendo grande trabalho, conquistando pontos importantes. Tomara que a gente possa continuar com ele por muito tempo".



Outro assunto abordado foi o jejum de gols de falta do Flamengo. O último foi no dia 10 de junho de 2018 (há 30 meses), marcado por Diego na vitória sobre o Paraná no Maracanã. Arrascaeta garantiu que os jogadores estão treinando no dia a dia esse fundamento.

"Estamos treinando muito isso para que saia. Não podemos colocar na cabeça que temos obrigação de fazer gol de falta, vai acontecer naturalmente".



O Flamengo inicia nesta terça-feira a preparação para pegar o Bahia no próximo domingo, no Maracanã, às 18h15, pelo Brasileirão.

