Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:01

Rio - O técnico Tite foi o convidado desta segunda-feira do "Seleção SporTV". Durante o programa, ele foi questionado sobre a ausência do meia Gerson, do Flamengo, em suas convocações e negou que o jogador esteja sofrendo "boicote" por ter pedido para não ser convocado pela seleção olímpica.

"Não houve qualquer tipo de punição ao Gerson. Minha palavra que não teve nada disso. Sei que houve esse fato sobre o pedido dele para não jogar pela seleção de base", afirmou.

"Sempre esteve no nosso acompanhamento. Existe uma concorrência na posição. Em alguma circunstância que se escolhe um e não leva o outro. Mas esse aspecto disciplinar não tem", finalizou.