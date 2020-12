Arrascaeta marcou de bicicleta contra o Ceará Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:56

Rio - Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskás - entregue pela Fifa ao autor ou autora do gol mais bonito da temporada - pela segunda vez em sua carreira. Se não ganhou em 2018, quando ainda defendia o Cruzeiro, o uruguaio do Flamengo terá a oportunidade de levar desbancando um compatriota na edição de 2020: o astro Luis Suárez.

O camisa 14 do Fla, que concorre pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019 (veja o golaço acima), brincou ao ser questionado a respeito da concorrência com o amigo Luisito, hoje no Atlético de Madrid:

"Falei com ele (Suarez), brincamos bastante. São gols diferentes e muito bonitos. Meus companheiros certamente falam que o meu é melhor (risos), mas são todos muito bonitos. Que vença o melhor", disse Arrascaeta, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.

"É uma felicidade enorme estar novamente entre os três gols mais importantes do ano. São gols que acontecem naturalmente. É um privilégio disputar um prêmio tão importante. São três gols espetaculares que todo mundo gostou", emendou.

Além de Suárez, Heung-min Son (Tottenham) é outro concorrente de Arrascaeta ao Prêmio Puskás 2020, cujo vencedor será conhecido nesta quinta-feira. E, no domingo, a partir das 18h15, o meia volta a campo: o Flamengo recebe o Bahia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.