A pedido de Rogério Ceni, Hugo Moura voltará ao Flamengo em 2021

Hugo Moura Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 18:25

Rio - O volante Hugo Moura deve voltar a vestir a camisa do Flamengo em 2021. De acordo com o site "GE", o técnico Rogério Ceni disse à diretoria que deseja contar com o atleta, que está emprestado ao Coritiba, na próxima temporada.

A diretoria deve atender ao pedido do treinador. O jogador já recebeu algumas sondagens, mas que foram descartadas por conta do desejo de Ceni.

Não é a primeira vez que Rogério pede o retorno de um atleta que está emprestado pelo Flamengo. O atacante Rodrigo Muniz, que coincidentemente também estava cedido ao Coritiba, voltou a tempo de defender a equipe rubro-negra no Brasileirão. Quando chegou ao clube, o ex-goleiro também disse, em sua apresentação, que pretende pedir a volta de Yuri César, que está emprestado ao Fortaleza.

Hugo Moura foi emprestado pelo Flamengo ao Coritiba até o fim do ano. Por conta da mudança no calendário em decorrência da Covid-19, seu vínculo foi estendido até o fim do Brasileirão, em fevereiro.