Por Venê Casagrande

Publicado 15/12/2020 20:04 | Atualizado 15/12/2020 23:30

Rio - A reapresentação do Flamengo nesta terça-feira no Ninho do Urubu teve uma boa grata surpresa: Willian Arão deu uma leve corrida em volta do campo e tem chances de ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Bahia, às 18h15, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, Arão sofreu dores na parte posterior da coxa direita ainda no treinamento e foi levado para realizar exames médicos, que constataram uma contusão de grau 2. De lá para cá, o volante evoluiu bem durante a recuperação, o que fez a comissão técnica traçar um planejamento para tentar deixar o jogador pronto para o jogo já deste final de semana.

Como o elenco tem mais quatro dias para se preparar o confronto com o Bahia, a comissão técnica irá fazer uma força-tarefa para deixar Arão 100% e preparado para entrar em campo diante do time de Salvador. Na pior das hipóteses, o camisa 5 voltaria no dia 26 de dezembro, na partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, o último jogo do Flamengo no ano de 2020.