Publicado 16/12/2020 11:11

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique foi absolvido por unanimidade pelo STJD por conta de um lance envolvendo ele e o volante Breno, do Goiás. O jogador corria risco de pegar um gancho de até seis jogos pelo Campeonato Brasileiro.

A denúncia da promotoria e do Goiás foi rejeitada. O tribunal alegou que com a presença do árbitro e do VAR, não caberia a ele modificar decisões de campo. Além disso, julgaram que não houve intenção de Bruno Henrique em lesionar.



O lance aconteceu em partida foi válida pela 11ª rodada do Brasileirão, e o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã. Em disputa de bola com Bruno Henrique, o volante Breno, do Goiás, acabou sofrendo uma fratura no nariz após o choque, no qual a chuteira do atacante acertou o rosto do adversário, e foi substituído imediatamente.