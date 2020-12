Diego Alves Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 12:10

Rio - O Gironda, da Espanha, seria o time espanhol de olho na contratação de Diego Alves . De acordo com informações do site "Esporte News Mundo", a equipe fez uma sondagem, sem nenhum valor ou tempo de contrato falado.

Atualmente, o Girona atualmente está em sétimo lugar na Série B do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. O contato pelo goleiro teria ocorrido na última sexta-feira. Após ter ciência do interesse do Girona, o agente do atleta, Eduardo Maluf, teria informado ao ao vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, sobre o ocorrido.

Publicidade

Diego Alves, de 35 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2020. O clube e o goleiro iniciaram as tentativas de renovação no segundo semestre. No entanto, as duas partes não chegaram a um acordo, devido a questão salarial.

O jogador chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2017. Após altos e baixos, principalmente na temporada seguinte, o goleiro se firmou de vez com peça importante na equipe na vitoriosa temporada de 2019, quando sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

Publicidade

Revelado pelo Atlético-MG, Diego Alves atuou por dez anos no futebol espanhol. Ele defendeu o Almería de 2007 a 2011 e o Valencia de 2011 a 2017, quando desembarcou no Flamengo.