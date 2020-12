Zagueiro Otávio vive drama em sua carreira Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 16/12/2020 13:07 | Atualizado 16/12/2020 13:08

Rio - Bastante elogiado por torcedores do Flamengo, principalmente pela atuação no empate contra o Palmeiras, em São Paulo, o zagueiro Otávio recebeu uma má notícia nesta semana. O jogador foi "rebaixado" para a equipe sub-18 do Rubro-Negro. Além dele, o o lateral-esquerdo Pablo Maldini também migrou para o mesmo grupo.

Publicidade

Apesar dos elogios que recebeu depois de atuar no Brasileirão, o defensor não conquistou espaço entre os profissionais e voltou para o time sub-20. Agora, após algumas partidas da categoria, o zagueiro foi novamente rebaixado. Desta vez para o sub-18, devido ao mau comportamento.

Com isso, Otávio e Pablo Maldini estão fora da lista de relacionados para o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Otávio ainda recupera a forma física, após passar um período afastado dos jogos devido a uma contusão.