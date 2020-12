Muniz agradece Ramon após receber ótima assistência do lateral-esquerdo Paula Reis/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/12/2020 13:12

Rio - A saída de Domènec Torrent e a chegada de Rogério Ceni no comando técnico do Flamengo afetou diretamente a rotina do Lateral-esquerdo Ramon. Antes utilizado pelo treinador catalão, mesmo que nos minutos finais dos jogos, agora o jovem está tendo que lidar com uma rotina que não estava acostumado desde os tempos de Jorge Jesus: ser acionado apenas no time sub-20 rubro-negro.

Desde quando Rogério Ceni chegou ao Flamengo, Ramon foi relacionado para quatro partidas, das oito em que o técnico comandou o Rubro-Negro, e não entrou em campo em nenhuma das vezes. Com isso, o lateral-esquerdo voltou a ser utilizado pelo Sub-20 para manter o ritmo de jogo e dar continuidade ao processo de transição base/profissional que o clube costuma fazer com os jogadores.

Nos bastidores, o estafe de Ramon tem conversado bastante com o lateral sobre o seu atual momento para que o jovem não desanime após "descer" para atuar no Sub-20. O garoto de 19 anos tem compreendido bem, com direito a elogios internos nos corredores do Ninho do Urubu pelo seu nível de comprometimento com o planejamento do Rubro-Negro e sabe que, a qualquer momento, pode voltar a ser convocado por Rogério Ceni novamente.

A consequência é o bom desempenho no campo: nos dois últimos jogos pelo Sub-20, contra Vitória e Fluminense, Ramon deu uma assistência por jogo e recebeu elogios de torcedores nas redes sociais. (veja abaixo o passe para o gol de Rodrigo Muniz na última quarta, nas Laranjeiras, contra o Tricolor).

Flamengo empata nas laranjeiras, olha só a assistência do Ramon pic.twitter.com/wQILKzLgQI — Luiz Eloi (@beberubronegro) December 16, 2020

Através da assessoria pessoal, Ramon comentou o bom momento e deixou claro que o seu pensamento está exclusivamente no Flamengo, independentemente da categoria que esteja.

“Estou muito feliz pela dedicação do grupo e por ter contribuído com mais uma assistência. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. Agora é descansar e focar no próximo jogo. Vamos seguir trabalhando para conquistar o nosso objetivo. Meu foco e pensamento estão sempre no Flamengo."

No próximo domingo, às 15,30, na Gávea, o Flamengo encara o Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão Sub-20 e precisa de uma simples vitória para se classificar para a próxima fase. Caso seja derrotado, o Rubro-Negro corre risco de ser eliminado da competição. Ramon deve ser escalado para jogar esta partida.