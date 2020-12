Rogério Ceni Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 11:23

Rio - Em seu nono jogo no comando do Flamengo, o técnico Rogério Ceni pode repetir pela primeira vez uma escalação no jogo contra o Bahia, neste domingo, no Maracanã, às 18h15. A tendência é que o clube carioca vá para campo com o mesmo time que derrotou o Santos por 4 a 1 na última semana.

O Rubro-Negro deve ser escalado com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. A maior dúvida é em relação a escalação do jovem Natan, já que Gustavo Henrique só não enfrentou o ex-clube porque estava suspenso.



O Flamengo tenta uma vitória para reduzir a sua distância para o líder São Paulo, que tem dois jogos a menos. Um resultado positivo também fará o Rubro-Negro ultrapassar o Atlético-MG e assumir a segunda posição.

A partida também é muito importante para o Bahia. A equipe de Salvador vem vivendo um momento delicado e está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Com 28 pontos, a vantagem da equipe sobre o Vasco é de três.