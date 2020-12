07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Diego Alves. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 18/12/2020 12:52 | Atualizado 18/12/2020 12:52

Rio - O goleiro Diego Alves estava a um pé e meio fora do Flamengo. Depois de muitas idas e vindas, a diretoria rubro-negra e os representantes do jogador chegaram a um consenso e acertaram a extensão do vínculo por mais uma temporada (válido até dezembro de 2021). A reportagem do Jornal O Dia apurou todos os detalhes do dia que ficará marcado como o "fico" do camisa 1 no Ninho.

Tudo começou ainda na quarta-feira, quando Eduardo Maluf, principal empresário de Diego Alves, chegou ao Rio de Janeiro com uma contraproposta ao Flamengo debaixo do braço. Na quinta-feira, o agente se encontrou com o goleiro pela manhã e alinhou os interesses antes da reunião com a diretoria rubro-negra.

No período da tarde, Maluf e Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, se encontraram em um hotel na Barra da Tijuca. Nesta reunião, que contou com Rodolfo Landim de forma remota, o dirigente rubro-negro encaminhou a renovação de Diego Alves.

À noite, por volta das 20h, Braz e Maluf foram para o Fratelli, restaurante preferido do vice de futebol do Flamengo e conhecido por ser o seu "território". No local, os dois receberam a companhia de Bruno Spindel, diretor executivo rubro-negro. No encontro, tudo foi acertado, com o aperto de mão e a certeza que, dessa vez, não teria reviravolta. Logo depois, o goleiro Diego Alves chegou para "sacramentar e comemorar" a permanência no clube.

DETALHES DO CONTRATO:

Flamengo e Diego Alves fecharam acordo de 12 meses, com o goleiro recebendo aumento salarial de 12%, chegando a R$ 660 mil. Um dos pedidos do goleiro e seu estafe para aceitar oferta de uma temporada (o jogador queria dois anos) foi uma cláusula de liberação caso chegue uma proposta do exterior que agrade o atleta, o mesmo que a diretoria fez com Rafinha, que deixou o clube carioca e acertou com o Olympiacos, da Grécia.

O novo contrato ainda está sendo redigido pelo departamento jurídico do Flamengo para que Diego Alves possa assinar. O anúncio oficial do clube só irá acontecer após a "canetada" do camisa 1.

JORGE JESUS NEGA INTERESSE:

Enquanto a diretoria do Flamengo se reunia com o empresário de Diego Alves, a imprensa portuguesa noticiou que o Benfica tinha interesse na contratação do goleiro. A reportagem entrou em contato com Jorge Jesus, atual treinador da equipe e ex-comandante do Rubro-Negro carioca. Jesus negou qualquer possibilidade de o negócio acontecer.

"Já tenho dois grandes goleiros no meu elenco. Nada contra Diego Alves, mas não preciso de goleiro agora. E não quero contratar jogadores do Flamengo".