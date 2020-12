Diego Alves e Flamengo renovam por mais um ano Alexandre Vidal/CRF

Rio - O Flamengo oficializou, no fim da tarde desta sexta-feira, a renovação de contrato com o goleiro Diego Alves. Ele assinou com a equipe rubro-negra por mais uma temporada.

Nas redes sociais, o Rubro-Negro divulgou um vídeo do goleiro, que se mostrou feliz por ter acertado a permanência após uma longa novela.