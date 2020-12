Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 13:53 | Atualizado 19/12/2020 14:05

Rio - Com dois jogos a mais que o Flamengo, o São Paulo abriu oito pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro. Por isso, a vitória contra o Bahia, neste domingo, será imprescindível para não deixar os paulistas despontarem ainda mais na liderança. No podcast 'Posse de Bola', o jornalista Mauro Cezar Pereira comentou a importância de uma vitória da equipe de Rogério Ceni.

"O Bahia foi eliminado agora pelo Defensa y Justicia, está muito mal e evidentemente o Flamengo tem uma obrigação aí de conseguir o resultado no domingo, depois joga com o Fortaleza e aí termina o ano e aí termina o ano”, disse Mauro Cezar, que complementou falando sobre a sequência do clube no início de 2021:



"Joga contra o Fluminense dia 6 e depois é uma sequência, tem Ceará, acho que Goiás, enfim, os adversários não são dos mais desafiadores, então o Flamengo tem uma sequência que lhe é favorável em tese, para conseguir vitórias seguidas e esperar em algum momento algum tropeço do São Paulo, como já teve contra o Corinthians", encerrou.