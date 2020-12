Por Lance

Rio - O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Bahia na manhã deste sábado e, agora, no período da tarde, divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado neste domingo, no Maracanã. E há uma novidade: Diego Ribas.



Confira os relacionados para a partida contra o Bahia pelo Brasileirão. #VamosFlamengo pic.twitter.com/QfIEazH3XN — Flamengo (@Flamengo) December 19, 2020

Diego estará à disposição do técnico Rogério Ceni após ser ausência no jogo contra o Santos, na rodada passada, já que passou por um processo de recondicionamento físico na última semana. O camisa 10 treina integralmente com o grupo há quatro dias.Willian Arão, por sua vez, segue como desfalque. Mas, neste sábado, o camisa 5, ao menos, treinou integralmente com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O volante deve voltar contra o Fortaleza, o último rival do ano, no dia 26.Cabe destacar ainda que Pedro Rocha, em seus últimos dias de contrato com o Flamengo (a expirar 31/12), nem sequer foi relacionado por Ceni desta vez.