Brazil's Flamengo Willian Arao celebrates after scoring against Argentina's Racing during their closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2020. (Photo by Bruna Prado / various sources / AFP) AFP

Por MH

Publicado 19/12/2020 16:30

Recuperado de uma lesão muscular, o volante Willian Arão retornou aos treinos no Flamengo neste sábado. Com isso, o jogador tem boas chances de voltar ao time titular na partida contra o Fortaleza, no Castelão, no dia 26. A expectativa inicial era de que o problema no músculo posterior da coxa deixasse o jogador fora de combate até o início do próximo ano.

Entretanto, Arão reagiu rápido e neste sábado participou pela primeira vez das atividades com o restante do grupo. Sem o seu volante titular, o técnico Rogério Ceni tem apostado no jovem João Gomes, que tem feito boas apresentações pelo Rubro-Negro.