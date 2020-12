Bruno Henrique corre para o abraço após marcar o golaço no Maraca Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 20:24

Em uma partida com fortes emoções no Maracanã, o Flamengo bateu o Bahia por 4 a 3, chegou aos 48 pontos e agora está a cinco do líder São Paulo (com um jogo a menos que o Tricolor paulista). O Rubro-Negro saiu na frente e chegou a deixar 2 a 0 no placar, mesmo com um a menos no placar, pois Gabigol foi expulso aos dez da primeira etapa. No segundo tempo, o Tricolor paulista virou para 3 a 2 em 15 minutos, e o time carioca conseguiu o triunfo com Vitinho nos instantes finais.

O começo de jogo foi agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, o Flamengo conseguiu abrir o placar com um golaço de Bruno Henrique. O atacante avançou com a bola, encarou Ernando, limpou para dentro e chutou na gaveta, sem chances para Douglas. Quando os rubro-negros ainda comemoravam, aconteceu o lance mais polêmico do duelo. Gabigol foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues após reclamar com xingamentos de não marcação de falta. O camisa 9 é o jogador do Rubro-Negro que mais levou cartões somando os dois últimos Brasileiros: 14 amarelos e dois vermelhos, em 43 partidas.



A partir desse momento, a tônica da partida mudou. O Flamengo, que antes pressionava, sentiu a expulsão de Gabigol e recuou. O Bahia tentou tirar proveito e adotou uma postura mais ofensiva. Aos 22, o Tricolor quase empatou o placar. Nino fez boa jogada de ultrapassagem com Gilberto, recebeu dentro da área e chutou forte de esquerda. Diego Alves fez grande defesa com o pé e salvou o Rubro-Negro.



Após o lance de perigo de Bahia, o Flamengo, aos poucos, foi se ajustando em campo e passou a mandar na partida, mesmo com um a menos em campo. Aos 32, o time de Rogério Ceni conseguiu ampliar o marcador. Gérson lançou Bruno Henrique nas costas da zaga. O camisa 27 ganhou no corpo, limpou e serviu na boa para Isla escorar de canhota e sair para comemorar.



O clima tenso entrou os dois times estava evidente e chegou às arquibancas, onde membros da diretoria do Flamengo estavam. Mano Menezes, técnico do Bahia, bateu boca com Bruno Spindel, diretor executivo rubro-negro. No último minuto do primeiro tempo, Bruno Henrique teve uma ótima chance de fazer o terceiro gol rubro-negro, mas desperdiçou.

Publicidade

Na segunda etapa, o Bahia começou avassalador. Aos cinco minutos, Juan Ramírez diminuiu para o Tricolor. O colombiano recebeu dentro da área, limpou Natan da jogada e tocou por baixo de Diego Alves. Lance chegou a ser checado pelo Var e foi validado logo em seguida. Aos dez, foi a vez de Gilberto balançar a rede e com um golaço. O camisa 9 arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro rubro-negro, que apenas olhou a bola passar.

O Flamengo, na lona, não conseguia respirar e levou o terceiro gol aos 13 minutos do segundo tempo. Rossi cobrou escanteio, e Gilberto, sozinho, subiu para cabecear bonito e virar o placar para o Bahia. O time de Rogério Ceni não se abalou e foi ao ataque em busca do empate. Arrascaeta descolou lindo passe para Gomes, que encheu o pé dentro da área, e a bola explodiu na trave. Na volta, Bruno Henrique, por pouco, não conseguiu chegar a tempo.

Publicidade

Rogério Ceni decidiu mudar o time e tirou Arrascaeta para botar Pedro, aos 26 do primeiro tempo. O uruguaio não gostou de ser substituído e sequer falou com Rogério Ceni na saída de campo. A alteração deu certo, e o camisa 21 empatou o jogo. Após ótima troca de passes entre Gerson e Filipe Luís, o lateral-esquerdo achou o centroavante na área, que só empurrou para dentro do gol.

O Flamengo manteve a postura ofensiva, sem desistir e se contentar com o empate. O Rubro-Negro tanto tentou que conseguiu, aos 44 do segundo tempo. Pedro descolou passe lindíssimo de letra e deixou Vitinho na cara de Douglas. O atacante bateu bem e saiu para comemorar com os companheiros no banco de reservas.

Publicidade

Após a partida, Gerson, em entrevista ao Canal Premiere, fez uma grave denúncia contra o colombiano Ramírez, do Bahia, e pediu para que o treinador do Tricolor, Mano Menezes, o respeitasse.

“O Ramírez, do Bahia, falou para mim: ‘Cala a boca, negro’. Eu nunca reclamei na imprensa, mas isso eu não aceito. Eu vim falar em nome de todos os negros. O Mano Menezes também tem que saber respeitar.”

Publicidade

O Flamengo volta a campo no próximo sábado para pegar o Fortaleza, às 19h, pela 27ª rodada do Brasileirão, em Fortaleza. O Rubro-Negro tem treino previsto para os dias 24 e 25 de dezembro. Ou seja, não haverá folga nem no Natal.