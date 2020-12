Flamengo se Santos e enfrentam no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 20:33 | Atualizado 20/12/2020 21:27

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4 a 3, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, o meia Gerson deu uma forte entrevista e relatou que sofreu preconceito pelo colombiano Ramírez, do Bahia.

“O Ramírez, do Bahia, falou para mim: ‘Cala a boca, negro’. Eu nunca reclamei na imprensa, mas isso eu não aceito. Eu vim falar em nome de todos os negros. O Mano Menezes também tem que saber respeitar.", em entrevista ao Canal Premiére.

No meio da partida, Gerson e Mano Menezes, técnico do Bahia, bateram boca inúmeras vezes. Em um determinado momento, o camisa 8 estava indignado, mostrando irritação maior do que o comum. Depois do apito final, o jogador do Flamengo explicou o motivo.