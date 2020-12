Partida entre as equipes de Flamengo e Bahia, válida pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2020, realizada no estádio do Maracanã, Zona Norte do Rio, neste domingo (20). Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Publicado 20/12/2020 20:37

Em uma partida eletrizante, o Flamengo, com menos um jogador desde o começo do primeiro tempo (Gabriel foi expulso), revirou para cima do Bahia, na noite deste domingo, no Maracanã, e segue muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, que entrou no segundo tempo, foi o melhor em campo.

DIEGO ALVES: fez boas defesas e não teve culpa nos gols. NOTA 6

ISLA: teve alguns problemas pelo seu setor, principalmente no segundo tempo, mas se saiu bem e fez seu primeiro gol pelo Rubro-Negro. NOTA 6,5

RODRIGO CAIO: partida segura. NOTA 6

NATAN: estava bem, mas deu um mole e o atacante Gilberto, do Bahia, aproveitou. NOTA 5,5

FILIPE LUÍS: fazia partida burocrática até ser decisivo na jogada que resultou no gol de empate. NOTA 6

JOÃO GOMES: Voluntarioso. Falta alguma qualidade técnica em determinados momentos. NOTA 5,5

GERSON: um dos principais nomes do jogo. Equilibrado e lúcido, ditou o ritmo do jogo. NOTA 7

EVERTON RIBEIRO: atuação muito, mas muito abaixo do que de costume. NOTA 4,5

ARRASCAETA: foi bem efetivo do que Everton Ribeiro e erradamente substituído. NOTA 6,5

BRUNO HENRIQUE: o nome da partida quando o Flamengo estava com menos um. NOTA 7,5

GABRIEL BARBOSA: xingou o árbitro, deu chilique e ainda se achou no direito de reclamar. NOTA 1

PEDRO: resolveu a parada. Saiu do banco, fez o gol de empate e deu a assistência o da virada. NOTA 8,5

VITINHO: mostrou que tem estrela. NOTA 7

MATHEUZINHO: sem nota

DIEGO RIBAS: sem nota

ROGÉRIO CENI: o técnico rubro-negro foi bem na leitura de jogo e nas substituições. NOTA 7