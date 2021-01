Pedro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Se 2020 não foi tão brilhante dentro de campo para o Flamengo, dois jogadores do clube podem se orgulhar de figurarem entre os melhores do mundo em 2020, de acordo com o jornal "Marca". Pedro e Everton Ribeiro apareceram na lista da publicação.

Os dois atletas, que foram convocados por Tite no ano passado para a seleção brasileira, ocupam a 94ª colocação (Pedro) e a 98ª posição (Everton Ribeiro). A lista é liderada pelo polonês Robert Lewandowski, que também venceu o prêmio de melhor do ano da Fifa.



Além dos atletas do Flamengo, há outros jogadores brasileiros na relação. Ele são: Gabriel Jesus (Manchester City, 79º), Philippe Coutinho (Barcelona, 69º), Marquinhos (PSG, 41º), Alisson (Liverpool, 40º),