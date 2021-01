Diego Alves levou 21 gols de Messi Reprodução

Por O Dia

Rio - Ao completar 644 gols em jogos oficiais pelo Barcelona, o argentino Lionel Messi em parceria com uma empresa de cerveja decidiu presentear cada goleiro que levou algum gol do craque. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador do Flamengo, Diego Alves, exibiu antes da festa de Ano Novo os presentes que recebeu.

O brasileiro, que defendeu o Almeria e o Valencia, por dez temporadas somadas, foi o goleiro que mais levou gols do argentino. Ao todo, Diego Alves viu Lionel Messi balançar as suas redes em 21 oportunidades.



O goleiro vem fazendo tratamento para enfrentar o Fluminense no próxima dia 6. No entanto, com uma lesão na coxa, a possibilidade de um retorno é bastante remota.