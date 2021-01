Victor Hugo conduzindo a bola em um dos jogos pelo Flamengo Arquivo Pessoal

Por Venê Casagrande

Publicado 01/01/2021 22:23

A temporada 2021 do Flamengo não será de grandes investimentos para reforçar o elenco principal, o que fará que a diretoria olhe com mais carinho para a categoria de base e jogadores que possam servir de soluções caseiras. O meia Victor Hugo, de 16 anos, com contrato até junho de 2025 e multa rescisória avaliada em mais de R$ 300 milhões, observa o espaço conquistado por recentes jovens da base e trabalha diariamente para conseguir realizar o sonho de jogar pelo elenco principal rubro-negro no Maracanã lotado.



"O Flamengo vem me preparando e acompanhando sempre a minha evolução, tanto fisicamente quanto tecnicamente, confio no trabalho do clube. Em relação as etapas me sinto bem preparado em atuar em qualquer categoria. Meu sonho é chegar no profissional do Flamengo, ganhar títulos importantes e fazer gols decisivos no Maracanã lotado", disse Victor Hugo em contato com o Jornal O Dia.

As convocações para as categorias de base da seleção brasileira só confirmam o status de promessa dado a Victor Hugo. O jovem, entretanto, não deixa o sucesso subir à cabeça e sabe da importância de vestir a amarelinha para o seu desenvolvimento no futebol.

Victor Hugo atuando pela Seleção Sub-20 Arquivo Pessoal

"Toda convocação tenho aprendido coisas novas que vem contribuindo com certeza em meu crescimento e desenvolver o meu futebol".

Como você chegou ao Flamengo?

"Comecei na escolinha do Madureira no futsal com 6 anos, logo depois fui para o MARABU futsal, fiquei um tempo no Vasco e cheguei ao Flamengo já no campo em 2017 com 12 anos."

Você sempre atuou de meio de campo?

Victor Hugo em ação com a camisa do Flamengo Arquivo Pessoal Você tem apenas 16 anos, mas já atuou quatro vezes pelo Sub-20. Não tem medo de pular etapas e atrapalhar na sua transição? "Quando passei do futsal para o campo em outro clube cheguei a jogar de zagueiro lateral esquerdo e volante."

"O Flamengo vem me preparando e acompanhando sempre a minha evolução, tanto fisicamente quanto tecnicamente, confio no trabalho do clube. Em relação as etapas me sinto bem preparado em atuar em qualquer categoria."

Todo jovem tem sonhos na carreira de jogador. Qual é o seu? Jogar por alguma equipe da Europa?

"Meu sonho é chegar no profissional do Flamengo, ganhar títulos importantes e fazer gols decisivos no Maracanã lotado."

Quem é o seu ídolo no futebol? E em quem você se espelha?

"Me espelho no Neymar pois admiro muito o futebol dele e seu estilo de jogar tem minha admiração."

Já treinou algum dia no profissional? Se sim, como foi a experiência?

"Nunca treinei, mas fizemos um jogo treino, foi uma experiência incrível de estar no meio dos jogadores que tanto admiro e que conquistaram coisas grandes fazendo história no clube. Foi um dia inesquecível."