Flamengo está perto de nova classificação para a Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 12:10

Rio - O título do Campeonato Brasileiro parece distante, porém, uma vaga direta na Libertadores está bem perto de se concretizar para o Flamengo. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, do portal "Infobola", o Rubro-Negro tem 80% de possibilidades de ficar entre os quatro primeiros do Brasileiro e conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da principal competição da América do Sul.

Caso consiga se classificar, o Flamengo irá disputar a sua quinta Libertadores consecutiva. O Rubro-Negro vem disputando a competição de forma consecutiva desde 2017. A equipe carioca conquistou o título do torneio em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. Foi o segundo título do Flamengo, que já havia vencido em 1981.



O Flamengo também baterá um recorde se conseguir a classificação para a Libertadores de 2021. Será a primeira vez na história que o Rubro-Negro irá disputar a competição pela quinta vez seguida. Com a participação em 2020, os carioca igualaram a marca de 1984, quando disputaram quatro vezes consecutivas o principal torneio de clubes do continente.