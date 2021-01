Werton Reprodução

Rio - O atacante Werton, destaque do Sub-17 do Flamengo e que às vezes é relacionado para o Sub-20, testou positivo para Covid-19 e irá fazer um novo teste entre domingo e segunda. O Sub-20 tem jogo nesta segunda-feira (contra o Flu) e o Sub-17 na próxima quarta-feira (contra o Sport).

Durante o ano passado, o jogador que participou de partidas pelas duas categorias entrou em campo em 16 jogos e marcou 11 gols com a camisa do Flamengo. Ele assinou no fim do ano passado o seu primeiro vínculo profissional com o Rubro-Negro. O contrato vai se estender até o fim de 2023, com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões na cotação atual).



Flamengo e Fluminense se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. Atual campeão, o clube carioca tem vantagem no confronto, após vencer o primeiro jogo por 3 a 1.