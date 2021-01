Michael Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 03/01/2021 12:08 | Atualizado 03/01/2021 12:11

Rio - Pela primeira vez desde que sentiu dores no joelho direito, Michael treinou com o grupo. Neste domingo, o atacante participou da atividade com os demais companheiros de forma integral. Chances aumentam de ser relacionado para o Flamengo e Fluminense de quarta-feira. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileiro.

Publicidade

O atacante sentiu dores no joelho antes do jogo contra o Fortaleza, não foi relacionado por precaução, fez tratamento e fortalecimento muscular durante o intervalo entre o duelo contra o clube cearense e este domingo.



Contratado pelo Flamengo no começo do ano, o jovem, de 24 anos, entrou em campo em 39 oportunidades e marcou quatro vezes pelo Rubro-Negro.