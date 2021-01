Bruno Henrique e Ramírez se estranharam no polêmico Flamengo x Bahia Reprodução

Rio - Bruno Henrique e Natan iam depor na tarde desta segunda-feira como testemunhas do caso envolvendo a suposta ofensa racial ocorrida no duelo entre Flamengo e Bahia envolvendo Gerson e Ramirez. Porém, como o treino do Flamengo está marcado para o período da tarde, os compromissos foram adiados para a próxima semana, com data a definir.

Os dois jogadores receberam intimação no último dia 28, após policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) irem na sede da Gávea e entregaram a intimação para os atletas ao departamento jurídico do clube.



Gerson prestou depoimento em dezembro e reiterou a acusação ao jogador do Bahia. As duas equipes se enfrentaram no dia 20 de dezembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.