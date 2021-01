Flamengo x Vasco foi interrompido por condições climáticas ruins Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:27

Em um jogo emocionante, o Flamengo bateu o Fluminense nos pênaltis se se classificou às semifinais do Brasileirão Sub-20 e irá pegar o Athletico-PR. No jogo de ida, o Rubro-Negro carioca venceu por 3 a 1 e, nesta segunda-feira, o Tricolor venceu pelo mesmo resultado.

O Fluminense vencia por 3 a 0 até a prorrogação do segundo tempo, quando Gabriel Barros, atacante que começou no banco de reservas, fez o gol para o Flamengo que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Tricolor desperdiçou duas oportunidades e viu o Rubro-Negro converter todas as batidas.

Publicidade

O primeiro jogo entre Flamengo e Athletico-PR é nesta quinta-feira, às 15h30m na Gávea. A partida da volta acontece no domingo, dia 10, no CT do Caju, às 20h. A outra semifinal será disputada entre Corinthians e Atlético-MG.