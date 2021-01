Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 05/01/2021 10:28 | Atualizado 05/01/2021 10:29

Rio - O goleiro Diego Alves será desfalque do Flamengo para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta terça-feira pela manhã, o jogador ficou fazendo tratamento da lesão de grau 2 no adutor da coxa direita. Ele será substituído por Hugo Souza.

Publicidade

O goleiro já havia desfalcado o Fortaleza na última rodada. A comissão vai tentar colocar o jogador à disposição de Rogério Ceni para domingo, contra o Ceará, mas ainda assim ele segue como dúvida para esta partida.



Em terceiro lugar no Brasileiro, com 49 pontos, o Flamengo encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro busca uma vitória para tentar reduzir a distância para o líder São Paulo.