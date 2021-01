Fla-Flu: um duelo de muita rivalidade em que cada jogo tem a sua história Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 05/01/2021 16:52

O primeiro Clássico das Multidões da temporada de 2021 será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pel 28ª rodada do Brasileirão. Por si só, o Fla-Flu ja é uma partida especial para os jogadores que disputam, mas, para Fred, atacante tricolor, o confronto é o "maior clássico do Rio".



"O Fla-Flu para a gente aqui é o maior jogo, maior clássico nosso. Temos mais dois grandes adversários, o Botafogo e Vasco. Mas esse é o mais esperado, principalmente quando tinha torcida. Naturalmente, representa mais para o clube e para o torcedor. Eu classifico como o maior clássico do Rio de Janeiro."



Os confrontos entre Flamengo e Fluminense no último ano foram equilibrados, com jogos acirrados e muita disputa em campo, mas o Rubro-Negro levou a melhor no número de vitórias. Em seis duelos, foram quatro triunfos do time da Gávea, um do Tricolor e um empate.



O primeiro Fla-Flu em 2020 aconteceu no dia 29 de janeiro, pela Taça Guanabara. Na ocasião, o Rubro-Negro estava com o elenco Sub-23, sendo a maioria dos atletas da categoria de base. O Tricolor tirou proveito e venceu o jogo por 1 a 0.



Na Taça Rio, já com o elenco completo, o Flamengo venceu or ival por 3 a 2. Na final do segundo turno do Campeonato Carioca (a Taça Rio), as duas equipes voltaram a se enfrentar. Embora o placar tenha ficado no 1 a 1, o ime das Laranjeiras levou a melhor nas penalidades máximas e conquistou o troféu, levando a disputa do Estadual para os dois jogos decisivos, pois se o Fla se consagrasse campeão, o torneio acabaria, pois já tinha faturado a Taça Guanabara.



Nos dois jogos da decisão do Carioca, a rivalidade entre Flamengo e Fluminense ficou mais aflorada. Porém, a força do elenco rubro-negro falou mais alto, e a equipe então comandada por Jorge Jesus venceu os dois duelos, o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 1 a 0, e comemorou mais um título estadual.



O segundo jogo da final do Carioca, no dia 15 de julho, marcou a despedida de Jorge Jesus do Flamengo. O treinador português, após a conquista do Estadual, anunciou que havia aceitado a proposta do Benfica, de Portugal.



Para finalizar o campeonato à parte entre Flamengo e Fluminense em 2020, as duas equipes se enfrentaram no dia 9 de setembro, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, mais uma vez, saiu vitorioso de campo, vencendo o Tricolor por 2 a 1.



Perspectiva pra 2021:



Agora, quase quatro meses depois, Fla e Flu irão se encontrar novamente e abrir a disputa interna entre os dois times em 2021. No Brasileirão, os dois times vivem sentimentos distintos. O Rubro-Negro, agora sob o comando de Rogério Ceni, está na terceira colocação, com 49 pontos e a sete do líder São Paulo. Uma vitória sobre o rival daria uma motivação à equipe da Gávea na caça ao Tricolor paulista.



Já o Fluminense, que não terá o técnico Marcão à beira do campo, pois ele testou positivo para Covid-19, será comandando pelo auxiliar Ailton Ferraz. Com 40 pontos e na sétima colocação, um triunfo sobre o Rubro-Negro faria com que o otimismo dos torcedores para conseguir uma vaga na Libertadores aumentasse.