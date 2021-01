Flamengo foi derrotado pelo Fluminense Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:51 | Atualizado 07/01/2021 08:53

Rio - A derrota para o Fluminense no Maracanã na última quarta-feira significou o fim de uma marca positiva para o Flamengo em clássicos cariocas. Após quase dois anos, a equipe rubro-negra voltou a ser derrotada por um rival, utilizando a sua equipe titular.

O último resultado negativo aconteceu justamente contra o Fluminense. No dia 14 de fevereiro de 2019, o Flamengo perdeu para o Tricolor por 1 a 0 em partida válida pela semifinal da Taça Guanabara. Naquela ocasião, o gol da vitória do clube das Laranjeiras aconteceu, tal qual o gol no último clássico, nos últimos minutos. Luciano decidiu a partida para o Flu e eliminou o maior rival no primeiro turno do Carioca.

Publicidade

Com reservas, o Flamengo chegou a ser derrotado pelo Fluminense em 2020 no Carioca. Ainda no Estadual, na final da Taça Rio, a equipe então comandada por Jorge Jesus perdeu a final da Taça Rio para o Tricolor, porém, o revés aconteceu na disputa por pênaltis. No tempo normal, a partida terminou empatada por 1 a 1.



Publicidade

Nesse período de quase dois anos foram 21 partidas com titulares contra os rivais. Ao todo, o Flamengo venceu 16 vitórias (sete contra o Fluminense, cinco contra o Vasco e quatro contra o Botafogo) e teve cinco empates.