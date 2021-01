Porto Alegre, 29/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O jogador Orejuela, durante apresentação ao time do Grêmio, realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (29). Foto: Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/01/2021 17:20

Rio - O lateral-direiro Orejuela é a principal esperança do Cruzeiro para colocoar os salários em dias. O jogador tem em mãos propostas do Grêmio e do Atlético-MG e segundo informações do portal "globoesporte.com", o clube teria recebido sondagens do Flamengo e do Sporting, de Portugal.

Os contatos foram feitos nesta semana diretamente com a diretoria do Cruzeiro. Os clubes interessados buscam informações do atleta que estava emprestado ao Grêmio, mas já voltou a ter o contrato reativado com o clube mineiro.



Flamengo e Sporting estão atrás, até o momento, na briga pelo jogador, visto que a proposta feita pelo Galo é a considerada a mais volumosa. O valor oferecido é um pouco acima dos 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) para contar com o lateral.

Esta não é a primeira vez que o Rubro-Negro demonstra interesse em contar com o defensor colombiano. Em 2019 e no início de 2020, o clube também buscou informações do jogador.