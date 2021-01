Por Venê Casagrande

Publicado 07/01/2021 17:06 | Atualizado 07/01/2021 17:27

Rogério Ceni conseguiu apenas quatro vitórias em 11 jogos no Flamengo Daniel Castelo Branco

O sentimento entre jogadores e comissão técnica do Flamengo após a derrota para o Fluminense de virada, por 2 a 1, na última quarta-feira, foi de frustração. O clima no vestiário era de velório, com atletas de caras fechadas e falando menos do que o habitual. Marcos Braz, como faz em todos os jogos, marcou presença no local e chamou a responsabilidade. Segundo pessoas que presenciaram o momento, o discurso do vice de futebol não foi de dar vontade ao elenco, mas, sim, não deixar que ninguém jogasse a toalha na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.Marcos Braz ressaltou que as partes táticas, técnicas e físicas são possivelmente melhoradas desde que os jogadores não deixam de acreditar no projeto do Flamengo, no planejamento do clube, que é ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020 e iniciar bem as disputadas da temporada de 2021. Os números respaldam o pensamento do vice de futebol. O levantamento feito pelos profissionais que avaliam o desempenho dos jogadores nos treinos e jogos mostram que os atletas não estão sem vontade, pelo contrário, estão correndo bastante em campo.O que não diminui a frustação pelo resultado diante do Fluminense. A diretoria seguiu o discurso da torcida e classificou o revés para o Tricolor, nas conversas internas, como vexatória. Claro que no discurso oficial o respeito será pregado ao rival, mas a forma como o time sofreu a derrota incomodou demais a membros da cúpula do futebol.O semblante fechado dos jogadores se manteve na reapresentação do elenco na quinta-feira, no Ninho do Urubu. Fontes da reportagem relataram que Gabigol e Arrascaeta eram os que mais demonstravam insatisfação com a derrota para o Fluminense. Os atletas gostam do estilo de trabalho de Rogério Ceni, entendem que o treinador tem conhecimento do elenco e "estão fechados" com o comandante. Inclusive, pessoas que convivem no CT do Flamengo relataram que é comum ver Diego e Filipe Luís com frequência na sala do professor Ceni.Porém, o que é feito nas atividades diárias não está refletindo na prática. A frase "treino é treino e jogo é jogo" exemplifica o atual momento do Flamengo. A diretoria tem aprovado o dia a dia de Rogério Ceni, as metodologias e ideias que o treinador traz diariamente, mas entendem que o resultado precisa aparecer. Cobranças serão feitas para que a evolução em campo apareça já no próximo confronto do Rubro-Negro, que será com o Ceará. Integrantes da cúpula do futebol entendem que é obrigação o time sair vencedor desta partida."A vitória virou mais que obrigação nesse jogo", disse um dirigente à reportagem.O baixo aproveitamento de Rogério Ceni sob o comando do Flamengo, com apenas quatro vitórias em 11 jogos, faz com que os torcedores peçam a saída do treinador. A sugestão dos rubro-negros, entretanto, não é o que a diretoria pensa, pelo menos neste momento. A ideia é terminar o Brasileirão 2020 com ele no comando, independentemente do desempenho do Rubro-Negro na competição. Ao término do torneio, a avaliação será feita.Internamente, a diretoria acredita que a política do "começou mal, demite" não é o melhor caminho. Na visão da cúpula rubro-negra, o respaldo precisa ser dado a Rogério Ceni, claro, dentro do limite. Como acreditam que o Flamengo ainda está na briga pelo Brasileirão 2020, com sete pontos atrás do líder São Paulo, a ideia é unir forças com o treinador e buscar evolução o quanto antes.Algo que tem incomodado membros do departamento de futebol é a postura de alguns integrantes da diretoria ao longo das partidas. Eles ficam criticando a forma como o time atua em grupos de Whatsapp que têm a presença de pessoas da alta cúpula e Conselheiros do Flamengo. Na opinião dessas pessoas, essas atitudes expõem ainda mais o clube e soa como se tivessem torcendo contra para depois falar "eu avisei".Inclusive, um vice-presidente do Flamengo, que não tem ligação com a pasta do futebol, após a derrota para o Fluminense, comentou o resultado e criticou, de forma indireta, a postura dos jogadores em campo."Responsabilidade (pelo resultado) é de quem gere o clube. Essa derrota de hoje (para o Fluminense) é fruto da falta de comando que temos atualmente no Flamengo."É neste clima que o Flamengo vai encarar o Ceará no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, Rogério Ceni não sabe ainda se terá à disposição Diego Alves, com lesão muscular, e Léo Pereira, contusão no tornozelo. Ambos fizeram tratamento nesta no treino desta quinta-feira.