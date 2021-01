Há quase dois meses afastado, Diego Alves deve voltar contra o Furacão Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 07/01/2021 17:49

O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira, após a derrota para o Fluminense, e iniciou a preparação para pegar o Ceara no domingo, às 16h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Alves e Léo Pereira são dúvidas para este duelo.

Diego Alves se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e fez tratamento na parte interna do Ninho do Urubu. O camisa 1 do Flamengo teve a companhia de Léo Pereira, que não foi a campo por conta da entorse sofrida no tornozelo, no treino da última segunda-feira. No caso do zagueiro, o local da lesão ainda está inchado e requer cuidado.

Por outro lado, Rogério Ceni terá o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense. O atacante é uma espécie de 12º jogador e está sempre sendo utilizado pelo comandante. O Flamengo tem mais dois treinos antes de finalizar a preparação para encarar o Vovô.