Portugal - Nesta quinta-feira, foi anunciado que Jorge Jesus, treinador do Benfica, testou positivo para Covid-19. Com isso, o português se ausentará da partida contra o Sporting, nesta segunda-feira. Segundo Julio António, amigo de Jesus, o ex-Flamengo está com febres e dores no corpo.

Em entrevista à 'Antena 1' e 'Rádio Renascença', Julio António falou sobre o estado de Jorge Jesus, hoje com 66 anos.

"(Jorge Jesus) começou a ter sintomas febris e muitas dores no corpo, e depois foi para o hospital, onde foi feita uma bateria de exames e, ao fim da noite, enfim, foi conhecido o resultado desses testes, onde ele também testou positivo para coronavírus. Está em casa, está combatendo este vírus e está abatido, com febre e muitas dores no corpo", disse o amigo de Jesus.

"Tudo isto o afetou. De uns dois meses para cá, semanalmente, ficavam dois, três, quatro jogadores infetados, dois, três elementos da sua equipe técnica afetados. Nos últimos dez, doze dias ele esteve sozinho. Não teve nenhum elemento da equipa técnica com ele e depois ver os seus jogadores em casa, com o Covid-19, cada um com os seus sintomas, não há quem resista a isto", adicionou Julio António.

Na entrevista, Julio António ainda falou sobre o clássico de Lisboa da próxima segunda-feira.

"É um dérbi em que ele gostaria de estar presente. Obviamente que o Benfica será prejudicado pela não presença de Jorge Jesus e na liderança da equipa no terreno de jogo. Tenho a certeza que os jogadores e a restante equipa técnica vão querer dar o máximo", concluiu.