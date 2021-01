Guilherme Bala em ação pelo time profissional do Flamengo contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 31/01/2021 13:52 | Atualizado 31/01/2021 13:53

O Flamengo está próximo de oficializar a contratação definitiva do atacante Guilherme Bala, emprestado pelo Madureira até este domingo. A cúpula rubro-negra indicou ao Tricolor Suburbano que irá exercer a opção de compra estabelecida em contrato e ficará com o jovem de 19 anos.



As tratativas foram até os minutos finais, e, nas últimas horas, o Flamengo enviou e-mail ao Madureira informando que exerceria a opção de compra. Detalhes burocráticos estão sendo resolvidos para que o próximo passo seja dado: a assinatura do novo compromisso, que terá validade por quatro temporadas.



O DIA apurou que, quando o Flamengo contratou Guilherme Bala por empréstimo, em 2019, adquiriu 20% dos direitos econômicos por R$ 200 mil, segundo fontes do Madureira. Agora, irá desembolsar mais R$ 600 mil e irá "morder" mais 50% dos direitos, totalizando 70% e um total investido de R$ 800 mil em um atleta que tem, inclusive, passagem pela categoria de base da Seleção.



Antes de definir que exerceria a opção de compra, o Flamengo tentou estender o empréstimo de Guilherme Bala por mais uma temporada, mas sem sucesso.



"Eles (Flamengo) me ligaram para pedir que o contrato de empréstimo fosse estendido até o começo de 2022, mas não aceitei. O valor da opção de compra em contrato é baixo e já demos prioridade ao Flamengo várias vezes. Recebemos propostas (por Guilherme Bala), mas demos prioridade ao Flamengo. Agora é esperar. Caso não paguem até o dia 31, a gente espera o jogador em fevereiro. Ele está valorizado, né. Vamos ver", disse Elias Duba, presidente do Madureira, em contato por telefone, no dia 26 de janeiro.

QUASE PAROU NO RIVAL:



Antes de fechar com o Flamengo, Guilherme Bala por pouco não se acertou com o Fluminense, um dos maiores rivais do Rubro-Negro. Na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras buscou o jogador do Madureira a pedido do então treinador Fernando Diniz, hoje no São Paulo.



A ideia de Diniz era utilizar o garoto no elenco profissional do Fluminense, mas, quando soube que o Flamengo estava interessado em seu futebol, Guilherme Bala conversou com pessoas da diretoria do Madureira e disse que gostaria de realizar o seu sonho, atuar pelo Rubro-Negro, seu clube de coração.



Pelo Flamengo, Guilherme Bala jogou 29 partidas, sendo três pelo profissional e 26 pelo Sub-20, e marcou seis gols. Além disso, ele estava inscrito na Libertadores do time profissional em 2020.