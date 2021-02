03/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O jogador Bill do Flamengo, comemora o seu terceiro gol durante partida contra a equipe do River-PI, válido pela primeira rodada da Copa São Paulo, realizado no Estádio Municipal de Jaguariúna, em Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (03). Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 31/01/2021 18:07 | Atualizado 31/01/2021 18:08

O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Bill ao Dnipro, da Ucrânia, por uma temporada, como adiantou o O Dia nos últimos dias. A reportagem apurou que a negociação tem cláusula de opção de compra estabelecida em contrato avaliada em 1 milhão de euro, cerca de 6,6 milhões de reais.



O contrato de Bill com o Dnipro vai até dezembro deste ano. O vínculo do jogador com o Rubro-Negro iría até o fim de 2021, mas as duas partes irão estender por mais uma temporada. Essa é uma estratégia utilizada pela cúpula carioca nesses tipos de negociações.



Bill é cria da categoria de base do Flamengo e é destaque desde quando chegou ao clube, em 2015, nos tempos de Sub-15. De lá para cá, evoluiu, participou de campanha de título da Copa São Paulo e foi emprestado para ganhar rodagem. O primeiro foi para a Ponte Preta e depois CRB, onde atuou no ano de 2020. Pela equipe de Maceió, ele disputou 31 partidas e fez quatro gols.