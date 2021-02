Por O Dia

Publicado 07/02/2021 11:21 | Atualizado 07/02/2021 11:21

fotogaleria

Rio - Flamengo e Adidas definiram os novos uniformes que serão usados em treinos e viagens na temporada de 2021. O lançamento oficial será feito na próxima quinta-feira e sairá com exclusividade nas lojas oficiais do clube.As cores tradicionais, vermelho e preto voltam a estampar a coleção após uma temporada com cores atípicas. A partir do dia 26 de fevereiro, o elenco e comissão técnica passarão a utilizar os uniformes.