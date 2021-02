Gabigol vestindo suposta nova camisa do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 13:24

Rio - Uma foto da suposta nova camisa do Flamengo para 2021 está circulando pela Web. Nela, o atacante Gabigol aparece no Ninho do Urubu vestindo o uniforme, que ainda não foi lançado oficialmente. Aparentemente, ele está posando para fotos.