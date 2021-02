Gerson em ação contra o Bahia, Ramírez. Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/02/2021 18:14

Rio - O STJD arquivou o inquérito para apurar a denúncia de injúria racial que teria sido feita pelo meia Ramírez contra o volante Gerson, do Flamengo. Mauricio Neves da Fonseca, relator do caso, determinou o arquivamento do inquérito pela insuficiência de elementos probatórios.



De acordo com o relator, todas as pessoas ouvidas declararam que não ouviram Ramirez dizer a Gerson a frase "cala a boca, negro". Os depoimentos de Bruno Henrique e Natan concedidos à Polícia Civil foram anexados ao inquérito. Ambos disseram que não ouviram a ofensa, mas relataram que Gerson ficou muito abalado com o que aconteceu.



Logo após o caso, Gerson depôs na delegacia, porém não compareceu frente ao auditor do STJD. O Flamengo pediu o adiamento da oitiva por conta do clássico contra o Vasco, mas o tribunal não atendeu.