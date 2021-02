O goleiro César fotos: Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 24/02/2021 15:15 | Atualizado 24/02/2021 15:16

A contusão no joelho direito de César preocupa, e a ida do goleiro para o Atlético-GO está ameaçada. Embora os exames iniciais tenham descartado uma fratura, o goleiro será levado, na próxima sexta-feira, médico especialista em joelho para avaliar possíveis lesões ligamentares no local do problema.

Antes de sofrer a lesão, na última terça-feira, César já havia acertado a sua ida para o Atlético-GO por empréstimo até dezembro, logo após o fim do Brasileirão 2020. A reapresentação estava prevista para acontecer na primeira quinzena de março. O Flamengo havia topado ceder o goleiro, pagando 50% do salário, mas em contrapartida receberia duas jovens promessas da categoria de base do Dragão de forma definitiva.

O Atlético-GO ainda não recebeu comunicado oficial e aguarda contato do Flamengo para avaliar a situação e, quem sabe, voltar ao mercado para procurar um outro jogador para a posição. Jean, atual titular na meta do Dragão, pertence ao São Paulo e não terá o contrato renovado. César chegaria ao time goiano para ser dono da camisa 1.

César tem contrato com o Flamengo até abril de 2022 e, atualmente, é o terceiro jogador no gol do Flamengo. O goleiro perdeu espaço para Hugo Souza, jovem que teve ascensão meteórica de setembro para cá.