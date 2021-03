Tino Marcos Reprodução

Publicado 12/03/2021 11:29

Rio - O jornalista Tino Marcos, que deixou de ser repórter da Rede Globo, em fevereiro, após 35 anos de emissora, participou de entrevista ao programa "Mais Você", nesta sexta-feira. Agora fora da cobertura esportiva, ele assumiu ser torcedor do Flamengo.

"Agora eu posso falar, sim, Ana [Mara Braga]", disse Tino com um sorriso. "Agora que tudo passou, e até mesmo em homenagem ao meu querido pai que se foi no ano passado, eu posso dizer de todo o coração, com todas as letras, que eu sou torcedor do Flamengo por influência dele", afirmou.

O pai do ex-repórter morreu no ano passado. Tino afirmou que tem o costume de frequentar o Maracanã desde cedo e que a paixão pelo futebol começou quando era bem criança.

"Desde pequenininho sempre indo ao estádio, sem indo ao Maracanã. Esse estádio que eu frequento desde de os cinco anos de idade, depois como profissional também. Então está dito com muito orgulho e com muita alegria", contou.